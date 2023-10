Il produttore tech Sharp continua a sfornare anche nuovi smartphone. L’ultimo arrivato per il mercato giapponese è il nuovo Sharp Sense 8, un device appartenente alla fascia media del mercato alimentato da uno dei nuovi soc di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 6 Gen 1. Vediamo qui di seguito le sue peculiarità.

Sharp annuncia ufficialmente in Giappone il nuovo Sharp Sense 8

Sharp Sense 8 è il nuovo smartphone di fascia media presentato in queste ore per il mercato giapponese da Sharp. Come già accennato in apertura, questo smartphone vanta la presenza di uno degli ultimi soc mid-range di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 6 Gen 1. In accoppiata, sono presenti 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Dal punto di vista dimensionale, abbiamo delle dimensioni piuttosto contenute, come un display di appena 6.1 pollici di diagonale. Il pannello è realizzato con tecnologia IGZO OLED ed ha una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 90Hz, mentre la luminosità di picco arriva addirittura a 1300 nits. Il peso è poi di soli 159 grammi.

Il peso rimane contenuto nonostante sia presenta una batteria molto capiente pari a 5000 mah. Lo smartphone è inoltre realizzato con una scocca unibody in alluminio e non manca nemmeno la certificazione di impermeabilità IP68. Lo smartphone presenta inoltre un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e con uno zoom nativo 2x. Ad affiancarlo è poi presente un sensore grandangolare da 8 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Sharp Sense 8 sarà disponibile per il momento per il solo mercato giapponese ad un prezzo al cambio di circa 398 euro.