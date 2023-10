TIM è una delle aziende di telefonia con maggior numero di clienti sul territorio nazionale. L’operatore vanta molte offerte vantaggiose sia per la rete fissa che per mobile, che sono una forte attrattiva anche per i nuovi possibili clienti. Un’azienda come TIM non resta mai ferma e pare siano in arrivo novità esponenziali riguardo una possibile offerta finale vincolante. Le voci a riguardo girano già da un po’, ma non è stato ancora stabilito nulla di certo. A tal proposito Pietro Labriola, CEO dell’azienda di telefonia, ha dichiarato che sono in corso le dovute valutazioni e che tutto sarà reso noto appena arriverà la proposta definitiva. Ma cosa c’è dietro la possibile offerta vincolante di TIM?

Offerta vincolante TIM

Il 27 settembre il Consiglio Direttivo di TIM si è riunito per decidere in merito al fondo KKR, il colosso della telefonia americana Kohlberg Kravis Roberts. Quest’ultimo infatti è in corsa per l’utilizzo dell’offerta vincolante sulla rete NetCo, proprio di proprietà di TIM. Molti erano interessati al progetto, ma KKR ha battuto tutti con un’offerta che ha subito convinto i vertici TIM. Nonostante questo il Consiglio Direttivo ha optato per una proroga fino al prossimo 15 ottobre del periodo di esclusiva per poter presentare l’offerta. Il rinvio pare sia stato richiesto soprattutto per permettere al Consorzio (MEF e F2i) di terminare alcune diligence. Nello specifico, il MEF è stato autorizzato a rilevare fino al 20 % della NetCo, alla quale verrà conferita l’infrastruttura dell’incubent. Contemporaneamente sta anche lavorando sulla stima del valore della società dei cavi internazionali Sparkle, che potrebbe rilevare in toto.

Ciò che emerge al momento è che sono ancora in ballo alcuni aspetti legali dell’operazione e che è su quelli che le parti interessate si stanno concentrando ai fini di un’ultima decisiva contrattazione, che verrà poi comunicata anche a tutti gli utenti. Quindi non ci resta che aspettare per ottenere ulteriori informazioni sui nuovi sviluppi.