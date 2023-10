A chi non è mai capitato di ricevere una telefonata da un numero sconosciuto, non presente nella rubrica. Nella maggior parte dei casi, spinti anche dalla curiosità, si penserebbe di richiamare il numero in questione per sapere di cosa si tratti. Ebbene non esiste nulla di più sbagliato. In quanto, spesse volte, dietro queste chiamate sconosciute si nascondono truffatori esperti che, una volta richiamati, riescono a prelevare senza problema alcuni, il credito della vostra scheda Sim.

Mai dire Si.

Questa è quella più comune. Spesso si ricevono chiamate da call center con il tentativo di voler propinare qualche offerta del momento. Ebbene fate molta attenzione a ciò che dite durante telefonate di questo tipo, in quanto anche un semplice “sì” , può farvi cadere in una trappola telematica.

Questo perché quando viene accettata una determinata offerta proposta da un operatore telefonico, si procede poi con la registrazione e l’autorizzazione del contratto stipulato attraverso la conferma dei dati rilasciati. In questo caso per confermare il tutto basta un semplice Sì.

Ecco che questa parola, detta in qualsiasi momento della telefonata, per esempio alla ripetizione del vostro Nome e Cognome, può essere registrata ed utilizzata come risposta fasulla per l’accettazione dei contratti.