L’allerta è sempre alta per i clienti di Postepay. La carta di credito ricaricabile di Poste Italiane anche in queste prime settimane autunnali si conferma lo strumento preferito per gli italiani per gli acquisti, da effettuare sia online che sul territorio. Al netto di un grande bacino di pubblico ed anche delle numerose novità introdotte da Poste in termini di sicurezza, le truffe continuano ad essere all’ordine del giorno.

Postepay, il rischio reale di perdere i risparmi con queste truffe

Da mesi, infatti, gli hacker hanno sperimentato uno schema oramai ben consolidato. Fingendosi membri del gruppo commerciale di Poste, i malintenzionati inviano agli utenti di Postepay una serie di messaggi fasulli, aventi come oggetto l’accredito di ingenti somme di denaro o anche il blocco della carta. Spinti dalla comunicazione di grande impatto, gli utenti che leggono questi messaggi, inviati via mail o SMS, sono portati per istinto a cliccare su link in allegato alle medesime comunicazioni.

Cliccando sul link, gli utenti si espongono alla grande trappola degli hacker. I lettori vengono infatti reindirizzati su un sito parallelo, la cui grafica ricorda molto da vicino quella del portale ufficiale di Poste Italiane. Sempre agli utenti vengono poi chieste le credenziali home banking per il login.

Il grande rischio per i clienti, in tal caso, è legato alla condivisione delle proprie credenziali home banking. Qualora queste informazioni dovessero finire nelle mani degli hacker, il pericolo di perdere tutti i risparmi sarebbe più che ingente, come testimoniato da denunce e casi analoghi nel recente passato.