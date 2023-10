Se siete dei grandi gamer non potrete perdere questa notizia. Questa settimana è possibile effettuare un riscatto di alcuni giochi che prima erano a pagamento e che ora sono disponibili gratuitamente. I titoli al quale si può accedere sono molti e di vario genere.

Tutti potranno trovare un modo per svagarsi adatto alle proprie preferenze ed esigenze. I giochi potranno essere scaricati sui dispositivi Android. Quali saranno? Vediamo.

Giochi Gratis da scaricare prima che il tempo scada

Uno dei tanti titoli è Dino Tim Versione Completa, precedentemente scaricabile al costo di 3,09€ e con più di 10.000 download. Altro gioco è Shadow Slayer Guerriero Ninja, per il quale si doveva pagare una cifra di circa 5€ e con ben oltre 100.000 download. Vi sono poi Undead City Survivor Premium, Shadow Hero Premium Offline TD e Wonder Knights PV Nonstop Act. Quest’ultimo era disponibile ad un costo di 3,59 euro. Scaricabile anche Ruby Square gioco logico apprezzato molti dagli amanti di rompicapi.

Per chi ama i giochi in solitudine c’è Hacker Solitario, che prima costava 2,44 euro. Titolo interessante e anche Burning Fortress 2, scaricato oltre 10.000 volte. C’è anche FASTAR VIP Rhythm Game, il cui prezzo precedentemente era di 1,09€. Un gioco molto carino è sicuramente Cooking Kawaii cooking games, con oltre 500.000 download. Ultimi tre giochi sono: Castle Defender Premium, con più di 100.000 download; Evertale, scaricato oltre 5 milioni di volte e Traffic Jam Cars Puzzle Legend, uno dei più costosi (circa 6 euro) e che ora è gratis insieme agli altri.

Si ricorda però che il Play Store cambia in continuazione. Le iniziative hanno un inizio e una scadenza e quindi potrebbero terminare in qualsiasi momento. Non vengono fornite tempistiche sul quale potersi basare e non si ha una data di precisa. Inoltre, perché si parla di giochi gratis, molto probabilmente su di essi compariranno popup e banner pubblicitari rispetto alla loro assenza nelle versioni a pagamento.