Un ottimo volantino MediaWorld attende tutti gli utenti in queste prime giornate del mese di Ottobre, condito con prezzi fortemente più bassi del normale, e la certezza di riuscire a godere di un risparmio che altri utenti si possono anche lontanamente sognare di raggiungere.

Tutti gli acquisti, come in ogni altra precedente campagna promozionale di MediaWorld, possono essere tranquillamente completati nei negozi fisici, ed allo stesso modo sono perfettamente accessibili tramite l’e-commerce ufficiale del rivenditore di elettronica, cosicchè la merce potrà essere ricevuta direttamente a domicilio gratis.

Correte sul canale Telegram per essere sicuri di avere offerte Amazon con codici sconto gratis direttamente sul vostro smartphone.

MediaWorld, quali prodotti dovete acquistare

Sono davvero tantissimi gli smartphone che potete acquistare direttamente da MediaWorld, i migliori sono legati alla fascia bassa della telefonia mobile, ecco quindi che è possibile pensare di mettere le mani su Samsung Galaxy A14, in vendita a 179 euro, passando per Galaxy A33 a 234 euro, Redmi 10C a 129 euro, Galaxy A04s a 119 euro, Motorola Moto E13 a 79 euro, Xiaomi Redmi A2 a 95 euro oppure anche Xiaomi Redmi Note 12 Pro, che risulta essere in vendita a 335 euro.

Non mancano gli ultimissimi top di gamma, come Apple iPhone 15 da 128GB, finalmente disponibile all’acquisto a 979 euro. Volendo restare sempre nella fascia alta, ma risparmiare un pochino, il consiglio è di puntare su iPhone 13, che oggi costa 749 euro, oppure su un modello con sistema operativo Android, quale potrebbe essere Samsung Galaxy S23, disponibile sempre da MediaWorld al prezzo scontato di 749 euro (contro i 1039 euro previsti di listino).

Non essendo presenti vere e proprie pagine del volantino, l’unico modo per sfogliare tutte le offerte della campagna è collegarsi a questo sito.