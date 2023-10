In un periodo in cui l’inflazione la fa da padrona, la Lidl continua ad avere prezzi imbattibili ed economici per permettere ad ogni famiglia di poter acquistare prodotti di ogni genere. I suoi reparti sono ricchi di offerte pazzesche che riguardano gli alimenti, il beauty, il fai da te e anche la tecnologia.

Grazie ai suoi volantini settimanali iper-vantaggiosi, sono in tanti che hanno scelto di effettuare i propri acquisti nei vari store sparsi sul territorio. L’attenzione alla clientela è palese. Si trovano generi alimentari di ogni tipologia e che si adattano ad ogni intolleranza alimentare o preferenza. Tra i reparti è possibile anche trovare abbigliamento e persino oggetti per i nostri amici a quattro zampe. Quello su cui cade però la nostra attenzione e il ritorno di un prodotto molto apprezzato proposto ad un costo esclusivo.

Il ritorno del robot da cucina Lidl

Lidl ha annunciato il ritorno di uno dei suoi prodotti di punta. Si tratta di un robot capace aiutare anche la persona meno esperta di cucina nel preparare deliziose pietanze. L’azienda ha quindi deciso di attirare la clientela non solo tramite nuovi prodotti ma anche grazie ad alcuni vecchi che hanno portato grosse vendite. Inoltre, le recensioni di questo prodotto sono eccezionali.

Ciò di cui stiamo parlando è il robot pasticciere di Silvercrest. Possiede una capacità di 5 litri e ha in dotazione un coperchio costruito appositamente per evitare gli schizzi. Inoltre, con l’apparecchio vi saranno forniti anche numerosi frustini per creazioni diverse. Una notizia che gli amanti della pasticceria non possono assolutamente perdere.

Per acquistarlo basterà recarsi in store e lo si troverà a meno di 50€, una differenza palese rispetto ad altri apparecchi del settore che costano una fortuna ma che hanno le stesse funzionalità. La Lidl, infatti, è famosa per mettere in vendita i prodotti ad un costo inferiore di 20€ rispetto ai suoi competitor. Se doveste scegliere di accorrere in store, siamo certi che non resisterete a tutte le grandiose promozioni, ritrovandovi con il carrello pieno fino all’orlo.