Il 27 Settembre 2023 è stato il compleanno del nostro amato Google, il motore di ricerca nato ufficialmente nel 2005.

Quest’ultimo festeggia ben 25 anni di nascita e, potremmo dire, di carriera.

Ovviamente la festa della grande Mountain View si propaga oltre il giorno dei festeggiamenti. Dunque è possibile disporre ancora delle innumerevoli sorprese che Google ha nascosto per i suoi utenti.

Ecco perché siamo qui per voi, per rivelarvene alcune.

Google Surprise: Ecco i codici segreti

In occasione dell’avvenimento, Google ha deciso di regalare a suoi utenti nuove ed interessanti funzionalità, a cui è possibile accedere digitando alcune parole.

Tra queste:

Flip a Coin (testa o croce) Per avere una moneta virtuale da far girare in maniera casuale;

Roll a dice (lancia un dato) per avere un dato virtuale dalle 4 alle 12 facce;

Askew (di traverso) Proprio come dice la parola, la pagina si mette letteralmente di traverso;

Giocare a Snake Basta scrivere questo sul motore di ricerca per ritrovarci a giocare a uno dei più iconici videogame del mondo;

Super Mario Una volta scritta apparirà una stella sulla quale dovrete cliccare, da qui un qualcosa di davvero sorprendente accadrà;

Google Mirror La pagina si mette al rovescio;

Elgoog Ovvero Google al contrario, con cui tutte le pagine appariranno capovolte orizzontalmente;

Blink HTML (lampeggiare) Una volta effettuata la ricerca tutte le parole “Blink” presenti sulla pagina, inizieranno letteralmente a lampeggiare.

Non vi resta altro che accedere alla piattaforma, provarle tutte e godervi la magia.

Che altro dire…

Buon Compleanno Google!