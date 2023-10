In una mossa che unisce la passione per il calcio e la tecnologia avanzata, OPPO, gigante globale nel mercato degli smart device e Official Global Partner della UEFA Champions League, ha annunciato una promozione esclusiva per i tifosi del torneo più prestigioso del calcio europeo. Dal 2 al 31 ottobre 2023, chiunque acquisti uno smartphone della serie Reno10 o Reno8 dall’OPPO Store avrà la possibilità di partecipare all’estrazione di biglietti per una delle partite della Champions League.

Quest’anno, OPPO rinnova il suo impegno come partner ufficiale della UEFA Champions League, con l’obiettivo di elevare l’esperienza dei tifosi attraverso dispositivi tecnologicamente avanzati. Il modello Reno10 Pro, in particolare, è stato progettato per catturare ogni dettaglio dell’azione sul campo con una risoluzione estremamente elevata. Le sue funzionalità di Optical Image Stabilization (OIS) e All Pixel Omni-Direction PDAF (Phase Detection Autofocus) assicurano immagini e video di alta qualità, anche in movimento.

Il concorso a premi di OPPO mette in palio i biglietti per la Champions League

Ma non è solo la qualità dell’immagine a distinguere il Reno10 Pro. Il dispositivo è dotato di una batteria da 5000 mAh che garantisce un’autonomia sufficiente per tutta la durata di una partita. E con la tecnologia di ricarica SUPERVOOC da 67W, i tifosi possono ricaricare la batteria al 50% in soli 15 minuti, il tempo perfetto per l’intervallo tra i due tempi.

Per gli utenti che cercano prestazioni eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione, il Reno8 Pro offre la possibilità di realizzare video notturni in 4K. I sensori Flagship Sony, IMX709 e IMX766, integrati nella fotocamera primaria da 50 MP, sono noti per la loro capacità di catturare più luce, un elemento cruciale durante le partite notturne.

Non da ultimo, il Reno8 si distingue per la sua comodità e leggerezza, pesando solo 179 grammi e con uno spessore di 7,67 mm. L’effetto OPPO Glow riduce le impronte digitali, aggiungendo un tocco di eleganza all’esperienza complessiva. OPPO non offre solo la possibilità di assistere a una partita dal vivo, ma anche di godersi ogni momento con la massima qualità e comodità tecnologica.