TRE funzioni che non conoscevi su WhatsApp

WhatsApp ha tante funzioni ma all’esterno ce ne sono alcune segrete sotto forma di app supplementari. Prima di iniziare bisogna chiarire che gli utenti devono per forza di cose scaricare queste piattaforme sullo smartphone per poter usufruire dei loro servizi. Non c’è bisogno di avere alcun timore visto che sono state verificate e non corrispondono ad alcun pericolo.

Partendo dalla prima, torna di moda lo spionaggio, quello che fu eliminato ormai qualche anno fa dalla circolazione su WhatsApp. Ricordiamo infatti che esistevano delle applicazioni in grado di poter entrare nelle conversazioni degli altri utenti, cosa che oggi non si può fare più.

WhatsApp: con queste tre funzioni potete avere molto di più dalla vostra chat preferita

Tornando alla prima piattaforma da descrivere, ecco Whats Tracker, soluzione che invece permette di conoscere tutti i movimenti riguardanti entrata ed uscita da WhatsApp. In poche parole quando un utente entrerà o uscirà lo saprete in diretta con una notifica. Ci sarà anche la lista completa con il report di fine giornata.

Segue un’altra applicazione fondamentale per molti, quella che permette di recuperare i messaggi anche dopo la loro eliminazione fatta di proposito. Se siete entrati in chat e non avete trovato un messaggio, che risulta cancellato, potrete recuperarlo grazie a WAMR.

Infine ecco la terza piattaforma, la quale prende il nome di Unseen. Con questa soluzione gli utenti possono passare inosservati in ogni momento, leggendo però ugualmente tutto quello che gli arriva. A bordo di questa nuova applicazione potrete leggere i messaggi che vi sono stati recapitati e non risulterete online, oltre a non aggiornare il vostro ultimo accesso.