WhatsApp, le tre funzionalità GRATIS che dovete scaricare a parte

Gli anni hanno insegnato agli utenti di WhatsApp a capire cosa si può fare e cosa no all’interno della piattaforma. Molte persone si sono ritrovate spesso ad avere problemi anche legalmente a causa di comportamenti sbagliati adottati sulla celebre piattaforma di messaggistica.

Per questo motivo WhatsApp ci ha sempre tenuto a mettere le cose in chiaro, lottando in prima persona per eliminare diverse problematiche. Tra queste c’è sicuramente quella dello spionaggio, la quale era possibile scaricando delle applicazioni di terze parti che erano a pagamento. Grazie a queste ultime era proprio possibile entrare all’interno delle chat delle persone, scoprendone il contenuto.

Oggi tutto ciò non si può fare più, in realtà già da qualche anno a questa parte. Diversi utenti però avrebbero trovato un escamotage all’interno di una piattaforma esterna, che però non permetterebbe di scoprire le conversazioni, bensì di capire l’orario preciso dei movimenti effettuati su WhatsApp. Basta scaricare Whats Tracker e selezionare alcuni contatti. Riceverete una notifica tutte le volte che la persona che state monitorando uscirà o entrerà in WhatsApp. Insieme a questa piattaforma ce ne sono poi altre due molto interessanti e gratuite.

WhatsApp consente a tutti di avere delle funzioni extra, queste sono presenti sul web

La seconda funzionalità di cui volevamo parlarvi è quella che consente di passare in osservati. Scaricando infatti Unseen, gli utenti leggeranno tutti i messaggi che arrivano su WhatsApp all’esterno, non risultando mai online e non aggiornando l’ultimo accesso.

Infine ecco WAMR, applicazione utilissima che non vi farà perdere più un solo messaggio cancellato volontariamente dai vostri interlocutori.