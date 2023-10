OpenAI potrebbe pensare ad uno smartphone con AI integrata

È ormai diverso tempo che le aziende produttrici di smartphone hanno cominciato a sfruttare l’intelligenza artificiale come tecnologia complementare con quelle già incluse in un telefono.

Questo potrebbe avere tanto senso, anche perché i migliori dispositivi al giorno d’oggi si servono proprio della risorsa da tutti conosciuta oggi con la sigla IA. L’apprendimento automatico per rendere possibili diverse esperienze intelligenti è diventato fondamentale. Se i tanti produttori di smartphone possono dilettarsi utilizzando l’intelligenza artificiale, perché le aziende che trattano proprio tale ambito non potrebbero farlo con gli smartphone?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato ultimamente, a tutto questo ci starebbe pensando anche OpenAI. Il colosso che ha generato ChatGPT, ad oggi il miglior chatbot in assoluto, potrebbe pensare alla produzione di un hardware basato sulla sua intelligenza artificiale.

OpenAI e la produzione di uno smartphone: perché no?

Stando alle ultime indiscrezioni, il numero uno OpenAI, Sam Altman, avrebbe incontrato un suo amico che lavorava nell’area design di Apple per poter discutere riguardo all’eventualità di creare un nuovo dispositivo hardware AI.

Chiaramente il rapporto di cui si parla dal quale sono state prese queste informazioni, è molto vago in merito ai dettagli e non menziona l’esito delle conversazioni avvenute. Non si sa neanche se le persone implicate abbiano deciso di collaborare o il contrario.

Al momento dunque quello che è lecito pensare è che OpenAI potrebbe pensare ad uno smartphone. Chiaramente però questo dispositivo non arriverà per il momento e sarà qualcosa che implicherà del tempo eventualmente si dovesse decidere per la sua progettazione.