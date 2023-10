Fra non molto verrà rilasciata la versione definitiva di Android 14 e verrà adoperata dai diversi produttori di smartphone. Le aziende come Samsung e One UI 6 stanno infatti lavorando sulla creazione di nuove schermate per adattarsi alle novità del sistema operativo. Con una nuova funzione, arriva anche un nuovo trucco.

Il team di tecnici e sviluppatori del brand sudcoreano ha svelato in queste settimane la nuova interfaccia per gli smartphone aziendali chiamata Screen Hide. Questa nasconde grosse sorprese per tutti coloro che posseggono un device Samsung.

Il trucco per usare al meglio lo Screen Hide

Il trucco prevede dunque la Screen Hide, una funzione particolare capace di offrire agli utenti la possibilità di disattivare il display mentre usano un’app. Una soluzione molto utile se si vuole dilungare il tempo d’utilizzo della batteria, soprattutto quando le app in questione prevedono l’audio (come Spotify o altre piattaforme di streaming musicale).

Per avviare tale funzionalità, bisogna scaricare l’applicazione Good Guardians presente nei Samsung Galaxy Store e poi selezionare la voce Battery Guardian. Una volta aperta la nuova schermata, si dovrà selezionare la sezione Screen Hide e aggiungere la funzione tra le impostazioni rapide cliccando sull’opzione necessaria.

Conclusasi la procedure, lo schermo potrà essere spendo dal pannello impostazioni. In questo modo lo schermo entrerà in modalità risparmio energetico e le info sull’app saranno visibili solo in parte. Per mettere fine all’uso dello Screen Hide basta toccare due volte lo schermo o premere il pulsante di accensione.

Attualmente è utilizzabile solo per i dispositivi che posseggono One UI 6.0 Beta, ma comunque devono ancora risolvere alcuni bug. Una volta conclusa la fase di test, la funzionalità passerà a tutti i nuovi aggiornamenti, ottima notizia per la batteria.