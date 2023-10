Il team di CD Projekt RED ha rilasciato da pochissimo l’aggiornamento 2.0 per Cyberpunk 2077. Il titolo ha ricevuto tantissime migliorie grafiche e di gameplay oltre che l’introduzione del DLC Phantom Liberty.

Tuttavia, il team di sviluppo ha già annunciato che un ulteriore update è già in fase di lavorazione e poterà il numero di versione 2.01. A confermarlo è un recente Tweet pubblicato sulla piattaforma X (precedentemente conosciuta come Twitter).

Attraverso il proprio blog ufficiale, gli sviluppatori hanno indicato i punti salienti che verranno migliorati e i cambiamenti al gameplay e alle impostazioni che permetteranno ai giocatori di divertirsi al meglio con Cyberpunk 2077.

Hey, chooms! We want to give you a heads-up that Patch 2.01 for #Cyberpunk2077 will be coming soon. You can find the list of the most important fixes that will be included there in this article: https://t.co/JpNVvG7Cux pic.twitter.com/aySIH9d1FG

— CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) September 29, 2023