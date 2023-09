Ogni smartphone in commercio emette un determinato quantitativo di radiazioni elettromagnetiche, un qualcosa che può essere cancerogeno per l’organismo umano (come certificato dall’OMS), e per il quale sono necessarie le giuste precauzioni, come ad esempio la minima esposizione.

Per tutelare la popolazione, sia Unione Europea che Stati Uniti hanno effettivamente imposto un limite di legge a tutti gli smartphone. L’unità di misura è il SAR, acronimo di tasso d’assorbimento specifico, un indicatore che va a misurare quante radiazioni vengono assorbite dal corpo umano per chilogrammo, nel momento in cui questi viene esposto per 30 minuti. In Europa il limite imposto è di 2 W/kg, valore molto importante oltre il quale non si può andare, pena la non commercializzazione del prodotto.

Smartphone, radiazioni al massimo con questi modelli

L’attenzione al SAR da parte dei produttori è molto alta, e tutto ciò viene direttamente testimoniato anche proprio dai modelli con SAR più elevato, sono interamente più datati, tranne che in rare occasioni, sebbene comunque siano di marchi più che blasonati.

Il modello all’apice della classifica è il Motorola Edge, capace di raggiungere 1,79W/kg, seguito a ruota dall’accoppiata ZTE Axon 11 5G e OnePlus 6T, pronti a fermarsi a 1,59 e 1,55 W/kg. Appena giù dal podio si posiziona Sony Xperia XA2 Plus, fermo a 1,41 W/kg, seguito a sua volta da Google Pixel 3XL e Pixel 4a, che raggiungono i valori di 1,39 e 1,37 W/kg (quest’ultimo anche per quanto riguarda Oppo Reno 5G).