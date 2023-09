Iliad distrugge TIM e Vodafone regalando GRATIS un servizio amatissimo

Non sarebbe difficile per Iliad questa volta rubare tanti utenti alla concorrenza, ma il primo obiettivo dell’azienda è quello di tenerseli. Tutto ciò viene di conseguenza, quando le persone che arrivano a far parte della grande famiglia del gestore vedono tanti contenuti che dureranno per sempre allo stesso prezzo, indipendentemente dalla promo che sceglieranno.

Ad oggi non c’è stata una sola offerta di Iliad che ha cambiato prezzo in corso d’opera, rispettando quindi le premesse e le promesse che il gestore ha fatto all’inizio. Quando arrivò infatti chiarì subito la situazione affermando che non ci sarebbero state rimodulazioni, confermandolo con le sue nuove offerte.

Iliad batte tutti, torna l’offerta con 150 giga che regala il 5G gratis al suo interno

La Giga 150 attualmente disponibile per tutti a soli 9,99 € al mese comprende tutto al suo interno. Ci sono infatti minuti ed SMS senza limiti verso chiunque con 150 giga.

Da ricordare infine che il 5G, che come abbiamo detto è gratis, può essere utilizzato solo in alcuni casi. In poche parole gli utenti che non abitano in una zona ben servita da questo standard di rete, non potranno usufruirne al massimo, al limite solo quando saranno fuori casa in una zona con dei ripetitori adatti.

Lo stesso vale per coloro che non hanno uno smartphone compatibile con questo standard di rete, con la differenza che neanche in altre zone potranno utilizzare il 5G.

Iliad inoltre prevede anche minuti gratuiti verso oltre 60 destinazioni internazionali di cui però bisogna controllare l’elenco direttamente sul sito ufficiale.