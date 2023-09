Aggiornamenti molto importanti stanno per arrivare per tutti gli utenti che sono soliti utilizzare Android Auto, il noto sistema di infotainment, sia nelle versioni pre-installate nelle vetture, che proprio per tutti coloro che invece utilizzano l’app mobile disponibile su Android.

Il 2023 è stato costellato di aggiornamenti importanti per il sistema, con migliorie in ogni dove, più precisamente la nostra attenzione è stata catturata dalla presenza di un aspetto grafico completamente rivoluzionato, che ha portato ad un ringiovanimento dell’interfaccia, e non solo.

Se volete essere sempre aggiornati sulle offerte Amazon, dovete subito iscrivervi al canale Telegram dedicato, che potete trovare solo ed esclusivamente a questo indirizzo.

Android Auto, cosa ci aspetta il futuro dell’app

In questi giorni stanno per arrivare due applicazioni molto richieste dal pubblico, sono precisamente WebEx e Zoom, soluzioni che permettono così di accedere alle conferenze anche dal sedile della propria automobile, riuscendo ad interloquire con decine di persone in contemporanea. Accedervi sarà semplicissimo con il proprio profilo, sebbene comunque sia importante prestare attenzione a due aspetti fondamentali: l’utilizzo sarà possibile solamente a macchina ferma, e non verrà visualizzato alcun video (sarà solamente audio).

In aggiunta ecco una chicca esclusiva per una determinata porzione di consumatori, stiamo parlando precisamente di coloro che sono in possesso di una vettura elettrica di casa Polestar, Volvo e Renault. Sempre via OTA verrà rilasciato uno specifico aggiornamento che porterà all’introduzione dell’applicazione di Amazon Prime Video, così da permettere la fruizione dei contenuti inclusi nel proprio abbonamento, solo con la macchina parcheggiata (attenzione, non ferma in coda o al semaforo), oppure mentre è in ricarica.