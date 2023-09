La Microsoft ha presentato di recente, all’evento Copilot per Windows 11, le novità presto disponibili sul sistema operativo. Alcune prevedono l’impiego dell’intelligenza artificiale, altre invece di riferiscono alle migliorie del sistema di sicurezza grazie all’uso delle passkey.

L’azienda, dopo aver testato tale sistema con l’autenticazione tramite app su Android e iOS, semplifica il processo aggiungendo l’opzione direttamente su Windows 11. Tuttavia, il meccanismo è molto simile. Gli utenti potranno così entrare nei propri account su un dispositivo approvando la richiesta di accesso tramite smartphone, previa configurazione.

Le passkey di Windows 11 e l’addio alle password

Sembra che il nostro futuro sia senza password. Una grande notizia per molti che ancora le segnano su foglietti di carta. Anche configurare un nuovo dispositivo diventerà più veloce. La gestione sarà simile al sistema creato per gli Account Google, che solitamente, quando si rifà il log in, richiedono una seconda verifica tramite messaggio sullo smartphone principale associato.

In questo modo, passare le informazioni dal dispositivo vecchio a quello nuovo sarà molto semplice. Soltanto dopo lo scambio di una chiave crittografata e il riconoscimento biometrico, ci sarà l’effettivo accesso. L’uso delle Passkey non prevede solo l’assenza delle password, dunque, ma anche maggiore sicurezza anche sul pc in caso questo cada nelle mani di qualcun altro.

La Passkey genera un codice temporaneo che solo noi potremo conoscere. Il servizio Windows Hello per autenticazione deve essere però attivo sul dispositivo. Si potrà scegliere anche l’autenticazione tramite impronta digitale, PIN o riconoscimento del volto recandosi nelle Opzioni di accesso. Inoltre, le passkey potranno essere associate ad ogni servizio e saranno univoche.

Non si tratta quindi di un’innovazione, ma più semplicemente dell’utilizzo di una tecnologia ben studiata e già oliata per eliminare anche ogni tentativo di phishing.

Piccoli passi per la loro creazione

Ideare una passkey tramite dispositivo Windows richiede pochi step semplici. Innanzitutto bisogna attivare il device o accedere ad un sito/servizio che possa supportarle. Basterà poi andare nella sezione “Impostazioni dell’account”, crearla e scegliere di salvarla in loco se si usa Windows Hello o su un altro dispositivo, poi premere “Avanti”.