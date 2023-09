Netflix, una lista di titoli da vedere: 5 serie TV imperdibili

Avreste mai pensato di cominciare finalmente a passare le vostre serate sul divano in compagnia di Netflix? Il freddo pian piano sta arrivando e dunque la sera, invece di uscire, potreste prediligere un bel film o magari una serie TV avvincente.

Il colosso dello streaming è sicuramente il modo perfetto per usufruire di tutto ciò, soprattutto in questo periodo. Netflix infatti ha sfoderato a settembre un catalogo estremamente utile per chi ama cambiare, siccome sono diversi i contenuti a disposizione. Almeno per il momento ci sono 5 serie TV che tutti stanno guardando stabilendo nuovi record. La classifica si è aggiornata mettendole una in fila all’altra.

Netflix batte ogni record con 5 serie TV straordinarie, ecco quali sono

Dopo aver rubato a tantissimi utenti diverse serate durante l’ultimo mese, scende ufficialmente al secondo posto: si tratta di One Piece. L’onorificenza spetta di diritto a questa serie TV, in grado di essere la più vista in 85 paesi del mondo. Le avventure della ciurma di pirati più famosa al mondo sono arrivate con personaggi realmente interpretati, con 8 episodi iniziali che verranno integrati da altre avventure prossimamente.

Passando invece a quello che è il primo posto nella classifica di Netflix, ecco “La mia prediletta“. Si tratta di una storia incredibile con una donna che scappa da anni di prigionia.

Al terzo posto segue il nuovo capitolo che riguarda la serie “Diari“, con le tante avventure di un gruppo di ragazzi della stessa classe.

Al quarto e quinto posto ci sono poi rispettivamente “In fiamme” e “Le vedove del giovedì“.