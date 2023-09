CoopVoce, torna la EVO 180 con tutto incluso a prezzo SHOCK

Tutti i gestori che stanno operando nel mondo della telefonia mobile italiana hanno capito benissimo come comportarsi. Se prima le persone potevano cambiare provider con meno assiduità a causa delle pratiche necessarie, oggi è tutto molto più fluido. I tanti gestori presenti lo sanno e per questo continuano a proporre opportunità di altissimo livello, tutte molto piene di contenuti e soprattutto tutte poco costose. La maggior parte dei provider virtuali ad esempio riescono anche a proporre prezzi molto bassi che durano per sempre, senza essere soggetti ad alcun tipo di rimodulazione. CoopVoce cerca di contrastarli in ogni modo con le sue migliori promozioni, che rappresentano infatti alla grande la sua essenza.

Parliamo infatti di un provider che nel corso degli anni ha fatto vedere grandissime cose, partendo dalla prima offerta che è poi stata riproposta nel corso del tempo. Ora come ora però si è andati avanti e CoopVoce vuole dimostrare che ancora una volta il pallino del gioco è in mano alle sue promozioni.

CoopVoce continua a battere tutti, ora la EVO 180 durerà fino al 4 ottobre

Gli utenti che vogliono avere il meglio possono rifarsi a CoopVoce. Il celebre provider virtuale dà anche questa volta tutto il suo contributo agli utenti che vogliono risparmiare.

La EVO 180 è stata infatti prolungata appositamente con il suo prezzo solito e con gli stessi contenuti.

Si parte come sempre dai minuti che sono senza limiti verso tutti, passando poi ai 1000 messaggi disponibili. Per quanto riguarda invece la connessione ad Internet è disponibile con il 4G per un totale di 180 giga. Il prezzo è di 7,90 € al mese per sempre.