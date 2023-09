Nonostante i riflettori siano tutti puntati sulla famiglia iPhone 15 appena presentata, Apple non vuole adagiarsi sugli allori. L’azienda di Cupertino sta già lavorando sulla prossima generazione con l’obiettivo di migliorare i device e introdurre nuove feature esclusive.

La famiglia iPhone 16 non arriverà prima dell’autunno 2024 ma stanno già emergendo alcune indiscrezioni. Stando a quanto svelato dalle ultime informazioni trapelate, Apple andrà a modificare i nomi dei top di gamma.

In particolare, il modello “Pro Max” verrà definitivamente accantonato per fare spazio al più accattivante “Ultra”. Questo cambiamento non sarà legato solo a questioni di marketing ma comporterà una vera e propria rivoluzione.

Apple sembra intenzionata a non realizzare iPhone 16 Pro Max ma sostituire il device con il ben più prestazionale iPhone 16 Ultra

Infatti, iPhone 16 Ultra punterà a diventare il re dei cameraphone. Apple andrà ad introdurre tre nuovi moduli fotografici che permetteranno di ottenere prestazioni superiori nelle foto e nei video. Inoltre, i nuovi sensori saranno compatibili con il visore Vision Pro migliorando l’esperienza di realtà aumentata.

Inoltre, per sfruttare al meglio il nuovo comparto fotografico, l’azienda della mela introdurrà un nuovo display da 6.3 pollici. Il refresh rate del pannello sarà di 120 Hz con una funzione di adattamento intelligente che permetterà di sfruttare la feature esclusivamente quando ce n’è bisogno. In questo modo si andrà ad ottimizzare la durata della batteria senza consumarla inutilmente.

Gli analisti si aspettano il tanto atteso debutto dei tasti virtuali a stato solido con un netto cambiamento al design di iPhone 16. Ricordiamo che, al momento, si tratta di indiscrezioni non confermate su un device che non arriverà prima di un anno.