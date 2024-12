Xiaomi sta valutando la possibilità di rendere l’Apple Watch, attualmente compatibile solo con iPhone, utilizzabile anche con smartphone Android. Questo progetto, ancora in fase preliminare, è stato anticipato da un noto leaker su Weibo e potrebbe includere l’uso di app dedicate per facilitare l’integrazione.

Apple Watch compatibile con Android? Xiaomi ci prova

Apple Watch è da sempre limitato all’ecosistema Apple. Xiaomi, però, sta cercando di superare questa barriera con un progetto che punta a integrare dispositivi come Apple Watch e AirPods con Android. Le difficoltà tecniche principali riguardano la sincronizzazione dei dati di salute e fitness e la gestione delle notifiche. Xiaomi potrebbe sfruttare la propria app MIUI o svilupparne una nuova per connettere l’hardware Apple ai dispositivi Android. Tuttavia, eventuali soluzioni saranno probabilmente soggette a limitazioni rispetto all’uso nativo con iPhone.

Se il colosso cinese riuscirà nell’impresa, la novità rappresenterebbe una prima assoluta per il mercato degli smartwatch e degli accessori Apple. Tuttavia, è probabile che l’azienda di Cupertino reagisca rapidamente per proteggere la propria esclusività. Non è la prima volta che aziende tentano di creare interoperabilità con prodotti Apple: finora, le restrizioni software imposte da Cupertino hanno reso difficile mantenere tali innovazioni sul lungo periodo.

Questo tentativo di Xiaomi potrebbe segnare un punto di svolta per la flessibilità dell’uso degli Apple Watch. Tuttavia, restano dubbi sull’effettiva fattibilità e durata di questa integrazione, considerata l’opposizione attesa da Apple. Per gli utenti, una maggiore interoperabilità tra ecosistemi sarebbe un vantaggio, ampliando le possibilità di scelta sul mercato.

A voi piacerebbe utilizzare un Apple Watch con il vostro smartphone Android? Certo che il mercato degli smartwatch per device aventi il robottino verde è alquanto variegato e ricco di proposte pensate e progettate per tutte le esigenze. Dalle soluzioni aventi WearOS a quelle con sistema operativo proprietario, da brand come Fossil e Diesel a compagnie come Huawei, Honor, Samsung e non solo.