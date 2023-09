Se state cercando un aspirapolvere potente ad un prezzo interessante, vi proponiamo l’aspirapolvere senza fili Samsung Jet™ 90 Complete.

Quest’ultimo è attualmente proposto sulla piattaforma Amazon ad un prezzo molto interessante, scontato del 51% rispetto al prezzo di listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Samsung aspirapolvere senza fili in offerta su Amazon

Aspirapolvere senza fili Jet 90 Complete. 200W di potenza. Fino a 60 minuti di autonomia. 6 accessori. Spazzola Soft Action. Spazzola Turbo Action. Colore: Argento. Il filtro per polveri ultra-fini trattiene fino al 99,999% della micro-polvere, compresi gli allergeni e le particelle più piccole.

Con la sua elevata capacità (3.000 mAh), la batteria di questa scopa ricaricabile lavora fino a 1 ora. E se vuoi pulire per 2 ore consecutive, sostituisci la batteria con una di ricambio. La spazzola Soft Action è perfetta per raccoglie anche la polvere più sottile dalle fessure e dalle superfici più delicate come il parquet, la Turbo Action rimuove polvere, capelli e peli di animali intrappolati in tappeti e pavimenti.

Grazie al design compatto e auto-portante può essere posizionata ovunque per riporre e caricare l’aspirapolvere e i suoi accessori. In più, con i due adattatori puoi caricare contemporaneamente due batterie, in 3 ore e mezza. Potete trovarlo a questo link al prezzo di 414.20 euro invece di 849 euro.