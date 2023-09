Se state cercando un valido smartwatch ma non volete spendere una fortuna per i dispositivi più rinomati come Samsung ed Apple, vi proponiamo una valida alternativa.

Si tratta di un dispositivo proposto dalla piattaforma Amazon ad un prezzo inferiore ai 50 euro. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Smartwatch uomo e donna in offerta su Amazon

Collegando questo dispositivo intelligente con il telefono, si possono ricevere notifiche di Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e altro ancora, si riagganciano le chiamate in arrivo. Non vi lascerà mai perdere niente di importante. Ci sono anche molte funzioni utili come Timer, cronometro, dispositivo di ricerca, promemoria sedentario, controllo musicale e visualizzazione del tempo.

Questo smartwatch è dotato di uno schermo tattile di 1.85 pollici con un’eccellente qualità dell’immagine e un uso più agevole. Un orologio da polso intelligente per uomini e donne alla moda e una serie di altri modelli di gioco come camminare, correre, andare in bicicletta, pallacanestro, calcio, badino, tuffo, ping-pong, tennis, baseball, yoga, ecc.

Monitoraggio durante tutto il giorno, registrazione automatica e accurata dei dati relativi alla frequenza cardiaca e al sonno. Analisi in tempo reale dello stato di salute e della qualità del sonno. Lo smartwatch è impermeabile IP67 per lavarsi le mani o indossarlo durante le attività all’aperto. Il tracker di attività è dotato di una forte capacità di batteria che può durare fino a 10 giorni con una carica di 1,5 ore. Seguendo questo link si può ottenere a soli 49 euro grazie ad un coupon sconto di 10 euro.