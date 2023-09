Fastweb propone, per la fine del mese di Settembre, un’offerta davvero esclusiva per la rete mobile.

Infatti, l’operatore, dà del filo da torcere agli altri gestori telefonici, non solo grazie alla sua copertura di rete, ma anche e soprattutto attraverso la promozione di offerte telefoniche a prezzi più che competitivi.

Le sue promo includono infatti minuti, SMS e giga alla velocità del 5G, per chi non lo sapesse la migliore del momento.

Inoltre, un’altra particolarità di Fastweb, riguarda l’attenzione che l’azienda sta dedicando alla questione ambientale e dell’ecosostenibilità.

Infatti il gestore è stato il primo a produrre e SIM ecostenibili realizzate con materiali riciclabili e ad aver donato oltre un milione di euro a favore del progetto Seaty.

Ovvero il progetto che si propone di salvaguardare e tutelare alcuni tratti di mare di grande valore naturalistico.

Attraverso ricerche scientifiche e campagne mirate alla sensibilizzazione e all’educazione delle persone verso questi temi.

Fastweb Mobile: prezzo e servizi inclusi

L’offerta Fastweb mobile più vantaggiosa del momento è disponibile a soli 7.95 euro al mese, ed include;

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e in più di 60 Paesi internazionali, senza scatto alla risposta;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e in più di 60 Paesi internazionali, senza scatto alla risposta; 100 sms verso tutti;

verso tutti; 150 GB di Internet alla massima velocità del 5G, la migliore del momento e per tutti i dispositivi compatibili;

di Internet alla massima velocità del 5G, la migliore del momento e per tutti i dispositivi compatibili; Roaming incluso anche per la Svizzera, l’Ucraina e il Regno Unito, con 8 gb extra di Internet;

anche per la Svizzera, l’Ucraina e il Regno Unito, con di Internet; App Myfastweb per ricevere assistenza in qualsiasi momento, consultare il proprio piano tariffario o il credito residuo;

per ricevere assistenza in qualsiasi momento, consultare il proprio o il Trasparenza e affidabilità dei servizi offerti;

dei servizi offerti; Fastweb Digital Academy , la scuola che ti consente di apprendere competenze e conoscenze riguardo al mondo del lavoro e alle maggiori professioni digitali del momento, il tutto attraverso corsi messi a vostra disposizione gratuitamente ;

, la scuola che ti consente di apprendere competenze e conoscenze riguardo al mondo del lavoro e alle maggiori del momento, il tutto attraverso corsi messi a vostra disposizione ; Spedizione gratuita della Sim presso il proprio domicilio o un’edicola autorizzata;

L’attivazione dell’offerta può avvenire anche online, in maniera davvero semplice e veloce, e attraverso l’utilizzo dello spid.

Il costo di attivazione è di soli 10 euro, da pagare esclusivamente per il primo mese.