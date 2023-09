Android 14, con l'aggiornamento lo smartphone si trasforma in una webcam

La crescente necessità di comunicare in modalità digitale ha portato molte persone a cercare soluzioni alternative per avere una webcam di qualità. Una delle opzioni più popolari è stata quella di utilizzare lo smartphone come webcam, una pratica particolarmente apprezzata dagli streamer e dai content creator alle prime armi. La buona notizia è che Android 14 sta per rendere questa funzione ancora più accessibile.

Android 14: una novità inaspettata

Con l’introduzione della più recente beta di Android 14, denominata QPR1 Beta 1, gli utenti che collegano il loro smartphone Android al PC vedranno una nuova opzione: la possibilità di utilizzare il dispositivo come webcam. Questa funzionalità, attesa da tempo, elimina la necessità di app terze o soluzioni complesse. Gli utenti dovranno semplicemente selezionare questa opzione, bypassando le funzionalità tradizionali come il trasferimento di file o l’accesso alla memoria del dispositivo.

La strada verso la versione stabile di Android 14 è quasi al termine. Tradizionalmente, gli utenti dei dispositivi Pixel di Google sono tra i primi a ricevere gli aggiornamenti del sistema operativo. Questo significa che potrebbero avere la possibilità di sperimentare questa nuova funzione non appena verrà lanciata la nuova generazione di smartphone Pixel. Si prevede che Google presenterà i nuovi modelli, Pixel 8 e Pixel 8 Pro, durante l’evento “Made by Google”. Questi dispositivi saranno alimentati dalla terza iterazione del chip proprietario di Google, il Tensor.

Un dettaglio che ha attirato l’attenzione è che potrebbe esserci un leggero aumento di prezzo per i nuovi modelli Pixel. Tuttavia, come spesso accade nel mondo della tecnologia, le informazioni possono cambiare rapidamente e sarà interessante vedere quali saranno le scelte definitive di Google in termini di posizionamento sul mercato. In conclusione, l’introduzione di questa funzionalità nativa in Android 14 rappresenta un passo significativo per rendere la tecnologia più accessibile e user-friendly. La capacità di utilizzare lo smartphone come webcam senza la necessità di software o app aggiuntive potrebbe semplificare notevolmente la vita di molti utenti, specialmente in un periodo in cui la comunicazione digitale è diventata essenziale.