Molto spesso abbiamo parlato di monete il cui valore economico andava ben oltre il loro valore nominale.

Ci riferiamo in particolar modo a quelle monete che per anno di coniazione, manifattura o caratteristiche particolari vengono etichettate come rare e intorno a cui si concentra un vero e proprio settore del collezionismo, la numismatica.

Dunque, parlando di monete rare o comunque difficili da reperire, ci sembra doveroso parlare delle due euro andorrane, ovvero quelle che sono state coniate dal Principato di Andorra.

Monete rare: come riconoscere le due euro andorrane

La coniazione di queste particolari monete di due euro, sono il risultato di alcune trattative stipulate e durate diversi anni tra il Principato di Andorra e l‘Unione Europea.

Nel 2011, infatti, lo Stato andorrano ha avuto il permesso di coniare delle monete proprie per un controvalore di 2.4 milioni di euro.

Che sono poi state messe ufficialmente in circolazione solamente nel 2015.

Particolarmente rilevanti, dunque, sono le monete andorrane di due euro che sono state coniate nel 2016, in occasione del 250° anniversario della radiotelevisione andorrana.

Cosa che è facilmente comprensibile dalla scelta dell’immagine raffigurata sulla moneta.

Infatti, essa presenta sulla sua superficie il disegno di un microfono e di un’antenna, circondati entrambi dalla scritta “25e ANIVERSARI DE RÀDIO I TELEVISIO’ D’ANDORRA”.

Insieme all’anno di emissione, ovvero il 2016, e al nome del paese “ANDORRA”.

Nella parte argentata esterna, vi sono invece raffigurate 12 stelle, simbolo indiscusso dell’Unione Europea.

Di questa moneta ne sono stati coniati circa 85.000 pezzi, attualmente davvero complicati da reperire.