Kena Mobile è l’operatore telefonico virtuale italiano che deve la sua linea a Tim, uno dei gestori leader del settore delle telecomunicazioni.

Kena, grazie a Tim, gode di una copertura di rete totale su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, non dovendo pagare proprie infrastrutture, può incentrare la sua strategia di marketing offrendo promozioni per la telefonia mobile super convenienti per tutti i suoi clienti, vecchi e nuovi.

Ogni promozione è attivabile direttamente online.

Infatti, consultando il sito ufficiale di Kena Mobile avrete la possibilità di valutare più nel dettaglio la promo mobile che risulta essere più attinente alle vostre esigenze.

Kena Promo Plus: prezzo e dettagli dell’offerta

Tra le promozioni Kena mobile, una delle più convenienti del momento è sicuramente, Kena Promo Plus.

Quest’ultima ad un prezzo di 6.99 euro al mese, prevede:

Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi; 200 SMS verso tutti;

verso tutti; 130 GB di Internet alla velocità del 4G;

di Internet alla velocità del Servizio VOLte inclusi (ovvero il servizio che offre la possibilità di effettuare e riceveretelefonate attraverso la propria connessione internet, qualora non vi sia una buona copertina di rete);

(ovvero il servizio che offre la possibilità di effettuare e riceveretelefonate attraverso la propria connessione internet, qualora non vi sia una buona copertina di rete); Velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload;

in download e in upload; Servizio di ricarica automatica.

Inoltre se decidete di attivare la promo in questione, nel mese corrente di Settembre, l’operatore offre l’attivazione e il primo mese gratuito dell’offerta.

In più, per i primi 6 mesi di attivazione, l’operatore aggiungerà 100gb extra al vostro traffico dati, il tutto senza alcun costo aggiuntivo.

Cosa aspettate?

Passate a Kena!

Per informazioni più dettagliate a riguardo vi consigliamo comunque di consultare il sito ufficiale dell’operatore telefonico.