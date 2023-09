L’azienda EPOMAKER prosegue nella costruzione di tastiere meccaniche dalle alte prestazioni. Una delle migliori sul mercato della casa è probabilmente la CIDOO V75 Pro: design semplice, leggermente retrò anni ’80-90 con un leggero tocco di colore. La tastiera programmabile nasconde dietro il suo colore chiaro e lo stile minimal una tecnologia di digitazione avanzata, studiata per garantire comodità ad ogni singolo tocco.

Design minimal e costruzione resistente

La tastiera CIDOO V75, come molte della linea meccanica EPOMAKER, è stata ideata da un team di sviluppatori formato da informatici, ingegneri e giocatori. Il risultato è un prodotto irresistibile per chi ama i gadget tecnologici che racchiude funzionalità impeccabile, personalità e soprattutto convenienza.

All’interno della confezione troverete il manuale con tutte le istruzioni di cui avrete bisogno, il cavo lungo 1,6m, un estrattore per i tasti che faciliterà le modifiche e la manutenzione ed infine il pezzo forte: la tastiera.

La struttura della EPOMAKER VIA è costruita in tenuta stagna per offrire un’esperienza di digitazione confortevole e soprattutto fluida. Inoltre, questa va a ridurre l’impatto dei battiti sui tasti sulla piastra di base, facendo sì che questa duri il più tempo possibile. La piastra è flessibile grazie alla tecnologia PC flex-cut. La guarnizione principale è in Poron ne riduce enormemente il rumore durante l’uso e soprattutto dona un tocco più leggero e morbido. La tastiera possiede una stratificazione a sandwich dove, oltre allo strato precedente in Poron, si aggiunge il cuscinetto del cambio in IXPE e un primo strato in PCB.

I keycap invece sono realizzati in PBT con una tintura a cinque lati o a due luti a seconda del tasto. L’ultima caratteristica riguardante la composizione è lo stabilizzatore costruito in PCBA. L’insieme dei materiali formano un prodotto comodo e soprattutto molto resistente, ideato per resistere alle sessioni di game più sfrenate.

L’intera colorazione è stata creata grazie ad una verniciatura a polvere che dona al tutto un aspetto elegante ed uniforme. La base e quasi tutti i tasti hanno un colore grigio chiaro, smorzato dal grigio scuro della barra spaziatrice e dal rosso particolari dei tasti ESC e SHIFT. Un design serioso con piccoli tocchi giocosi che rendono la tastiera adatta ad un ambiente più formale, come un ufficio, o anche alla propria stanza.

La EPOMAKER CIDOO V75 possiede un sistema di retroilluminazione RGB molto colorato e personalizzabile. Tuttavia, essa si limita al retro dei tasti: non sono stati utilizzati caps seen-trough, quindi le lettere e i simboli non verranno illuminati. Le dimensioni sono 330mm x 145mm x 35mm e il peso è di circa 1,85 kg, non esattamente leggera, anzi risulta essere molto più della TH80 o della SHADOW X della stessa casa madre.

Si tratta di una tastiera al 75% e come tale ha alcune parti mancanti trovabili nei modelli più comuni. È infatti subito notabile l’assenza del tastierino numerico sulla destra dove invece si trovano separati i tasti HOME, PGUP e PGDOWN. Al di sopra troviamo una manopola in metallo dal colore “naturale” che si adatta bene al disegno complessivo. I tasti sono in totale 81 e al di sopra dei numeri si trovano tutti i comandi dall’f1 all’f12, ma mancano le lettere accentate. La loro forma è leggermente concava in modo da accogliere al meglio la punta delle dita. Il layout del posizionamento generale è ANSI, mentre quello italiano solitamente è ISO; quindi, bisogna farci l’abitudine prima di velocizzare la propria digitazione.

La tastiera è già alta di suo (3,5 cm), quindi non troverete ulteriori rialzi. Sul retro sono posizionati solo 4 gommini antiscivolo.

Switch e comfort nella digitazione della tastiera

La tastiera meccanica CIDOO V75 PRO, grazie ai differenti strati in Poron, dona una digitazione scorrevole e non rumorosa. I keycaps a sublimazione in colore unilaterale sono molto resistenti e sono stati costruiti per mantenere nel tempo la loro struttura. Il modello on possiede altri switch in dotazione, ma comunque si potrebbero acquistarne altri della linea EPOMAKER e scambiarli tramite l’estrattore che troverete con la tastiera.

Scrivere lunghi testi ed utilizzarla a lungo non è per niente scomodo, tutt’altro. Il rumore prodotto non è assolutamente fastidioso e solo leggermente udibile, potrebbe dare fastidio solo a chi ha l’orecchio molto sensibile.

L’unica particolarità, oltre i due tasti rossi e la barra in grigio, è la manopola in alluminio che può essere programmata con diverse funzionalità, come alzare e abbassare il volume in maniera molto precisa o regolare la luminosità dei led. Questi ultimi sono rivolti a sud, consentendo alla luce di brillare nella parte inferiore dei keycap, creando l’effetto di retroilluminazione che, più che funzionalità, serve a dare alla tastiera un leggero aspetto vibrante.

Tre tipologie di connettività

La connettività della tastiera CIDOO V75 è ciò che la rende davvero versatile. Essa possiede tre modalità: cablata USB-C, Bluetooth e 2.4GHZ. Le due modalità wireless danno l’opportunità di potersi connettere in contemporanea a più dispositivi, mentre la scelta cablata è ottima se si richiede una connessione più veloce e stabile. In questo modo si accontenta chi odia l’ingombro dei cavi e chi invece è più vecchio stile.

Che si sia un professionista, un gamer o si desidera una tastiera ad alte prestazioni, capace di collegarsi a differenti dispositivi, o si cerca uno strumento da trasportare senza doversi preoccupare della ricarica, la V75 è perfetta.

Ore di autonomia e consigli per una durata maggiore

La EPOMAKER CIDOO V75 ha in dotazione una batteria da 3000mAh. La sua potenza permette un uso prolungato senza aver bisogno di ricariche. Può essere utilizzata un giorno intero, senza pause, ininterrottamente. Il team aziendale l’ha ideata per adattarsi allo scopo generale della tastiera: la durabilità e la resistenza.

Se invece non la si utilizza così a lungo, può durare anche più giorni. Un fattore che incide sulla batteria è sicuramente la retroilluminazione a LED. Questa può essere attivata quando si vuole, ma disattivandola la durata viene prolungata. Il consiglio è quindi di spegnere i LED a meno che non si cerchi una leggerissima illuminazione o si abbia bisogno di un po’ di colore per ravvivare il lavoro.

Software e Personalizzazione della tastiera: come posso modificarla?

Come detto prima, la personalizzazione del design è possibile tramite l’estrattore e l’acquisto di switch come i FLAMINGO da un bel colore rosa acceso. Oppure potreste scegliere tra altri colori e stili con gli switch Jade Blossom, Dawn Pink e Budgerigar. Inoltre, potrete scegliere anche di cambiare il suono dei tasti aggiungendo strati e apportando le giuste modifiche grazie alla tecnologia hot-swappable.

Ciò che può essere modificato a proprio piacimento sono le funzioni dei tasti e della manopola, le macro e l’illuminazione. È possibile riprogrammare tutti i tasti grazie al software VIA. Si possono anche macro da zero e regolare gli effetti dell’RGB, oppure cambiare il modo in cui utilizzare la manopola.

Questa funzione è quello che rende la CIDOO V75 una scelta eccellente se si ricerca una tastiera meccanica completamente personalizzabile.

Costo e alternative

Online, sul sito EPOMAKER ufficiale la CIDOO V75 è acquistabile al prezzo di 139,99 dollari (131,17 euro). In Italia, su Amazon, senza aggiunte, scegliendo solo la tastiera il costo attuale è di 167,99€ con spedizione Prime. Potreste farvi abbagliare dal primo prezzo inferiore, ma a quel costo va ancora aggiunta la spedizione, senza contare la dogana. Questa poi, a causa del peso e della distanza del prodotto, potrebbe far superare di molto il prezzo italiano.

Considerando l’utilizzo dei materiali, la connettività, il gasket mount, la meccanica hot-swappable e l’insieme delle caratteristiche, la tariffa di Amazon è più che accettabile. Nel caso cerchiate un design differente, più giocoso e amiate lo stile industriale, potreste optare per la EPOMAKER TH98, il cui costo su Amazon è di circa 120 euro. Se invece siete l’opposto e preferite i toni dark, consigliamo la Shadow X a 103,99 euro. Il dettaglio significante che separa queste altre due tastiere meccaniche dalla CIDOO V75 è il software. Le prime due hanno il software DRIVER che ha ricevuto non poche critiche per il suo aspetto grezzo e poco aggiornato, mentre la V75 possiede il software VIA, più recente e funzionale.

Cercando anche solo su Amazon potreste imbattervi in altri strumenti meccanici come la Logitech G213 Prodigy a 59,99 euro, con opzioni simili come la retroilluminazione. Ma non fatevi abbindolare: ha solo un tipo di connettività (quella cablata) e soprattutto si adatta solo ai dispositivi aventi un sistema operativo Windows.

Tastiera CIDOO V75: pro vs contro

Due dei pro sicuramente sono la resistenza e la flessibilità. Questo dettaglio importante rende l’acquisto un buon investimento. Vi accompagnerà a lungo! La manutenzione è molto semplice grazie al sistema hot-swappable e l’estrattore. La sostituzione dei pezzi vi costerà molto meno di una nuova tastiera. La digitazione è pazzesca e pratica. Il pochissimo rumore e la morbidezza dato dallo strato in Poron che permette ai tasti di seguire dal basso all’alto le dita creano una tastiera straordinariamente confortevole.

Da considerare tra i pro c’è sicuramente la possibilità di personalizzazione dal punto di vista estetico e tecnico grazie al software VIA. Rispetto, poi, a molte altre tastiere meccaniche, la EPOMAKER CIDOO V75 possiede ben tre tipologie di connettività, cosa da non sottovalutare. I due metodi di connessione wireless sono estremamente utili in caso di continui spostamenti o viaggi di lavoro in cui il solo PC portatile non basta.

Nel mezzo, tra i pro e i contro, c’è l’assenza di switch inclusi che avrebbero dato la possibilità di completare sin da subito la personalizzazione e compensare il colore di base così semplice. Questa è però una considerazione soggettiva, ad alcuni potrebbe piacere così com’è.

Il primo contro invece è il peso: quasi 2 Kg di tastiera sono un bel malloppo da portarsi dietro, considerando anche che è una tastiera al 75%. Come molte tastiere EPOMAKER un “tasto” dolente è la retroilluminazione. Il materiale porterà di certo robustezza e durevolezza, ma rende anche l’illuminazione quasi inutile. La sua funzionalità si lega ad un punto meramente estetico, ma comunque è poco percepibile. Al buio non servirà a molto.

In ultimo il Layout in ANSI, che potrebbe dar fastidio a chi non è abituato. Tuttavia, si può riorganizzare come meglio si vuole la testiera riprogrammandola, quindi il contro potrebbe essere riferito solo a chi non è proprio avvezzo di tecnologia.

Considerazioni finali: the end

Se vi attira la retroilluminazione, sicuramente non è la tastiera che fa per voi. Se cercate in vece performance inimitabili, comodità al tatto e resistenza allora la EPOMAKER CIDOO V75 è la giusta per voi. La riprogrammazione di tutti i tasti, compresa la manopola, la possibilità di creare macro grazie al software VIA, rendono questo accessorio indispensabile a chi usa la propria tastiera assiduamente. Ovviamente da questo punto anche la durabilità del prodotto è da tener in conto. Per quanto riguarda il design, se siete persone semplici e cercate solo un barlume di eccentricità il suo aspetto vi soddisferà a pieno.

Non dimenticate poi che la tecnologia usata permette di spostare tutti i tasti, neanche fosse una costruzione in Lego. Possiamo sembrare ripetitivi, ma la connettività fa il suo gioco. Qualunque cosa dobbiate fare, sia se non volete cavi tra i piedi o cerchiate velocità, sarà in grado di accontentarvi. Il prezzo poi è ottimo in rapporto alle prestazioni. Considerate che si tratta pur sempre di una tastiera meccanica.

Se vi abbiamo convinto ricordate che la tastiera meccanica EPOMAKER CIDOO V75 è in vendita sia sul sito ufficiale che su Amazon (con il quale vi arriverebbe a casa praticamente domani). A voi la scelta.