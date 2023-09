Il WiFi 7 day ha portato con sé tantissimi annunci da parte di Qualcomm, azienda da sempre leader nel settore delle telecomunicazioni, pronta ad innovare pesantemente per favorire il cambio generazionale e garantire un upgrade tecnologico per tutti.

Proprio in questi giorni ha annunciato la collaborazione con EE, azienda d’oltremanica che si occupa di fornire materiale per la telecomunicazioni agli utenti del Regno Unito, pronta a distribuire un nuovo hardware domestico con piattaforme Qualcomm Wi-Fi 7. Un grande cambiamento in confronto agli hardware attuali, come l’EE Smart Hub Plus, che si basa sul WiFi 6, una connettività di ultima generazione, ma che nulla a vedere con le prestazioni di WiFi 7, in termini appunto di gestione della banda o di massima velocità effettivamente raggiungibile.

Qualcomm, la partnership con Charter

Discorso simile per la nuova partnership con Charter Communications, pronta a firmare un accordo per la fornitura del router Advanced Wi-Fi, di cui vi abbiamo parlato qui, pronto a portare le funzionalità di WiFi 7 a 10Gbps nelle case di tutti gli utenti che dispongono del servizio Spectrum Internet, a partire dal prossimo anno: il 2024.

Sfruttando il Wifi 7 sarà possibile trasmettere su tre bande, appunto 2.4, 5 e 6GHz, per una maggiore velocità di trasmissione ed una minore latenza, il che porta alla possibilità di aumentare la dimensione del canale, modulare in 4K e rendere gli stessi canali molto più flessibili. Tanti aspetti positivi che rendono sicuramente l’esperienza finale più alla portata di tutti, ed user-friendly, rispetto appunto a quanto il solo WiFi 6 è attualmente in grado di offrire nel mondo.