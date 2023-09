Le novità commerciali per le piattaforma streaming saranno sempre più importanti nel corso delle prossime settimane. Stando agli analisti del mercato e agli addetti ai lavori, Netflix ha dato vita ad un vero e proprio precedente con la sua riforma che ha chiuso la stagione della condivisione degli account a costo zero. Altri portali sono pronti a seguire le sue tracce, a partire da Disney+.

Disney+, da novembre stop agli account condivisi

Disney+ a partire dal prossimo 1 novembre dovrebbe anch’essa chiudere la fase della condivisione degli account a costo zero, un provvedimento in linea a quanto già fatto da Netflix in primavera. In pratica, gli utenti non potranno più condividere l’accesso del loro profilo con amici, parenti o anche conoscenti che non fanno parte del nucleo familiare e che soprattutto non utilizzano una medesima rete domestica.

Gli scenari per le novità commerciali in casa Disney+ lasciano inoltre il pubblico doppiamente scontento, anche per quella che si preannuncia come una rimodulazione sui costi degli attuali listini. Sempre da novembre dovrebbero esordire i nuovi costi di Disney+, con la presenza di un primo pacchetto entry level al costo di 5,99 euro al mese, che prevede annunci commerciali e pubblicità tra un titolo e l’altro.

Seguirebbe poi, all’attuale costo di 8,99 euro al mese, un ticket standard con la garanzia di un piano accesso a tutti i titoli della piattaforma attraverso la tecnologia del Full HD. Come ultimo tassello sarà disponibile un ticket premium con la tecnologia del 4K UHD ed un costo di 11,99 euro ogni trenta giorni.