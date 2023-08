Le novità commerciali in casa Netflix sono sempre più importanti nel corso di queste settimane. La piattaforma streaming, proprio negli ultimi mesi, ha ufficializzato una notizia che a lungo è stata temuta da gran parte del pubblico: lo stop definitivo alla pratica, diffusa in maniera generale, degli account condivisi.

Netflix, i nuovi costi con lo stop agli account condivisi

Con lo stop agli account condivisi, Netflix inaugura una nuova fase della sua storia, con gli utenti che si troveranno a pagare gli stessi prezzi per gli account base rispetto al passato, ma un piccolo extra se desiderano condividere il loro piano di abbonamento con amici e parenti. L’extra previsto da Netflix per la condivisione dell’account sarà pari a 5 euro per ogni utente aggiunto sul profilo.

I costi degli altri pacchetti per la piattaforma streaming sono invece rimasti immutati. Gli abbonati pagheranno quindi 7,99 euro per il ticket low cost, ossia il ticket che garantisce accesso illimitato a tutti i contenuti della piattaforma, ma con la presenza degli annunci pubblicitari ad intervallare la visione.

Il pacchetto Standard, invece, assicura al pubblico la possibilità di accedere a tutti i titoli della galleria, anche con la visione dei contenuti attraverso la tecnologia Full HD. Il prezzo di questo pacchetto è confermato in 12,99 euro ogni trenta giorni.

Infine, il pacchetto ultimo, nonché quello più ricco di Netflix resta ancora quello Premium con un costo mensile pari a 17,99 euro ogni trenta giorni e con la possibilità di guardare tutti i contenuti della piattaforma anche attraverso la tecnologia del 4K UHD.