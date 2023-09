Numerose app e giochi sono in regalo gratis direttamente sul Play Store di Google, ciò permette ai singoli utenti di avere libero accesso ad un numero impressionante di contenuti, riuscendo così a spendere molto meno del listino, a prescindere dall’app scaricata.

Il Play Store è un negozio virtuale molto ampio e variegato, al suo interno si possono trovare contenuti di vario genere, ma ciò che manca è proprio una pagina riepilogativa delle offerte, con tutti i migliori sconti del momento. Fortunatamente in vostro aiuto accorriamo noi di TecnoAndroid, con la selezione delle migliori promozioni del momento.

Android, un regalo incredibile con tutti questi sconti speciali

Numerose applicazioni possono essere acquistate a prezzi complessivamente accessibili, tra queste annoveriamo Bleentoro Pro, che costa solamente 1,19 euro contro i 2,49 euro di listino (LINK), come anche Achikaps pro, prodotto che può essere scaricato a 1,19 euro, rispetto proprio allo stesso identico prezzo di listino di 2,49 euro (LINK). Sempre restando tra le app in promozione, molto interessante è Unit Lab – Universal Converter, un convertitore universale, che costa 1,39 euro (contro i 4,29 euro di listino, LINK), oppure anche Luci – Hack your Sleep, acquistabile dal pubblico a 0,19 euro, rispetto a 1,39 euro di listino (LINK).

Innumerevoli sono anche i giochi in promozione, tra i migliori vi possiamo indicare Trail Boss BMX, che costa solamente 1,09 euro (LINK), Chameleon Run, anch’esso in vendita allo stesso prezzo di 1,09 euro (LINK), oppure Rallbound, leggermente più costoso, in quanto sono necessari 3,49 euro, ma più che allineati con la qualità generale (LINK).