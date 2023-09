CoopVoce, fino al 4 ottobre c'è la promo MIGLIORE di sempre

Per tutti i provider che operano nel mondo della telefonia mobile il discorso si è complicato negli ultimi anni. Tutto ciò è accaduto non per via della mancanza di offerte, ma per l’abbondanza di troppi operatori che riescono a fornire prezzi bassi e contenuti molto ampi. Quello che l’utente medio vuole è proprio questo, ovvero risparmiare avendo comunque minuti, messaggi e giga in grande quantità. Tutti i gestori ormai riescono a fornire queste facoltà, con alcuni che riescono a detenere la leadership assoluta. Tra i nomi più altisonanti nel campo non poteva mancare quello di CoopVoce, da sempre gestore virtuale che però riesce ad avere molto più riscontro soprattutto da qualche anno a questa parte.

Il merito è da attribuire sicuramente al grande cambiamento che c’è stato in quest’ambito, dove prima erano necessari molti più passaggi per effettuare la portabilità. Oggi tutto è estremamente rapido, con la possibilità di trovare dall’altro lato un nuovo operatore che sia in grado di soddisfare il cliente. È proprio per questa motivazione che anche CoopVoce vuole dare uno sprint deciso. Lo dimostra con la sua nuova EVO 180 che è stata protratta fino al 4 ottobre.

CoopVoce: fino al 4 ottobre ancora 180 giga al mese con l’ultima EVO

Nelle nuove promo di CoopVoce c’è davvero di tutto e la EVO 180 lo dimostra in pieno. Sul sito ufficiale gli utenti possono avere a disposizione la promo ancora fino al 4 ottobre con tutto incluso.

Ci sono minuti senza limiti, 1000 SMS verso tutti e infine anche 180 giga in 4G. Il prezzo mensile è di soli 7,90 € al mese per tutti.