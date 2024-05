Una vera e propria offerta folle vi attende oggi direttamente su Amazon, dove potete pensare di acquistare lo Xiaomi 13T. Lo smartphone abbraccia il segmento della telefonia di fascia medio-alta, proponendosi come valida alternativa hai brand più blasonati, tra cui troviamo Samsung e similari.

La versione attualmente disponibile proprio in questi giorni, prevede 256GB di memoria interna, a cui si aggiungono gli 8GB di RAM per la gestione e l’apertura di finestre multiple, oltre che di applicazioni, in contemporanea. La navigazione è possibile al massimo in 5G, così da poter accedere rapidamente alla rete ed a tutti i servizi di streaming, senza rallentamenti o vincoli particolari a cui dover sottostare.

Xiaomi 13T: un prezzo così non si era mai visto

Da tempo non vedevamo un prezzo così interessante per l’acquisto di uno smartphone di casa Xiaomi, lo Xiaomi 13T sarebbe infatti in vendita ad un listino di circa 655 euro, almeno per quanto riguarda la variante proposta nell’articolo. Solamente in questi giorni l’azienda è stata in grado di ridurne la spesa d’acquisto del 33%, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 436,95 euro. Andate subito a questo link per l’acquisto.

Dimensionalmente il prodotto resta allineato con gli standard a cui oggi siamo abituati, raggiungendo dimensioni di 162,2 x 75,7 x 8,49 millimetri, ed un prezzo di 197 grammi. Sotto il cofano abbiamo un processore MediaTek Dimensity 8200 Ultra, accoppiato con una GPU Mali-G610 MC6, che prevede buone prestazioni generali. Il display è un AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, capace di raggiungere una risoluzione massima di 1220 x 2712 pixel, ma anche 446 ppi ed un refresh rate di 144Hz. Ottima la protezione Gorilla Glass 5, che permette così di proteggere da qualsiasi urto o graffio, evitando che il dispositivo si possa rovinare facilmente.