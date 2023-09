TOPDON TC002 Termocamera Infrarossi per Iphone

Se possedete un Apple iPhone e cercate una termocamera ad un prezzo molto vantaggioso, potete dare un’occhiata all’offerta della piattaforma Amazon.

La termocamera TOPDON TC002 ha una risoluzione ultra elevata di 256×192 e una sensibilità al calore di 40mk. Scopriamo insieme le altre caratteristiche.

Termocamera per iPhone in offerta su Amazon

Questa termocamera acquisisce più punti target e rileva i cambiamenti di temperatura con precisione, rendendola ideale per l’ispezione di componenti elettronici in cui la temperatura superficiale è difficile da distinguere, come un circuito stampato. Con un intervallo di test da -20 a +550 ℃, la TC002 fotocamera termica può rilevare letture della temperatura in qualsiasi situazione.

La sua funzione di intervallo di temperatura fai-da-te di facile utilizzo imposta i limiti di temperatura superiore e inferiore e sceglie le combinazioni di colori per indicare le differenze di temperatura. Il TC002 ha un’impressionante precisione di ±2℃ o 2% della temperatura massima e può misurare la temperatura con precisione fino a 0.1℃.

Il TOPDON TC002 termocamera a infrarossi USB è realizzato appositamente per i tuoi dispositivi iOS. Collega semplicemente la fotocamera a infrarossi al terminale di ingresso del tuo iPhone o iPad (Supporta solo iPad con interfaccia IOS Fulmine) e usala ovunque senza preoccuparti della durata della batteria. Consuma solo 0,35 W di potenza e può durare per 4-7 ore con una batteria per smartphone da 3000-5000 mAh. Seguite questo link per pagarla solamente 278.99 euro invece di 309.99 euro.