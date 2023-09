Alcuni già clienti del noto operatore telefonico Vodafone possono al momento attivare diverse offerte interessanti. Tra queste, ci sono le offerte Vodafone Gold e Vodafone Gold Start. Queste hanno solitamente dei prezzi personalizzati, ma ora l’operatore ha deciso di proporle ai suoi clienti con un prezzo bloccato per ben 24 mesi.

Vodafone, per i suoi clienti super offerte con prezzo bloccato per 24 mesi

A partire dalla giornata del 21 settembre 2023 il noto operatore telefonico Vodafone ha deciso di proporre alcune sue super offerte con prezzo bloccato per 24 mesi. Come già accennato in apertura, si tratta delle super offerte denominate Vodafone Gold e Vodafone Gold Start.

Questa volta, l’operatore ha deciso di dare la possibilità del prezzo bloccato anche ai suoi già clienti attivando una delle due offerte in questione. Gli utenti non saranno inoltre obbligati a scegliere come metodo di pagamento Smart Pay per poter usufruire del prezzo bloccato. Un’ottima opportunità anchr per i già clienti di Vodafone che vogliono cambiare la propria offerta. Vediamo qui di seguito cosa hanno da offrire queste offerte.