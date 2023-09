La classifica delle serie TV di Netflix, ecco 5 titoli da vedere SUBITO

Il contributo di Netflix agli utenti che stanno cominciando ad avvertire l’arrivo dell’autunno chiudendosi in casa la sera e guardando dei contenuti, non poteva mancare. Il colosso dello streaming infatti ha lanciato tantissime nuove soluzioni durante l’ultimo periodo, prediligendo le serie TV.

I primi 5 posti quindi sono occupati da queste produzioni, alcune delle quali nuove di zecca. C’è da segnalare la perdita del primo posto da parte della serie che è stata leader per settimane e settimane totalizzando numeri fuori dal comune inoltre 85 paesi del mondo.

Netflix: questi sono i primi 5 posti occupati dalle nuove serie TV più viste

C’è stato un avvicinamento al primo posto con “La mia prediletta” che attualmente occupa il gradino più alto del podio. Al secondo posto invece è scesa la serie record del mese di settembre e di agosto, ovvero One Piece. In attesa di nuovi episodi, che per il momento non si sa quando arriveranno, Luffy con la sua ciurma è ancora disponibile.

Al terzo posto c’è la nuova stagione della serie “Diari“, una delle più viste degli ultimi tempi secondo le statistiche.

Una grande novità arriva anche al quarto posto con la nuova serie TV che si chiama “In Fiamme“. Dopo la morte di un poliziotto, altri due agenti finiscono improvvisamente sotto indagine, da qui si articolerà un’intera storia basata su fatti realmente accaduti.

Al quinto posto ecco invece la storia di una donna che improvvisamente trova suo marito morto con i suoi due migliori amici. L’intreccio che ne verrà fuori sarà davvero incredibile: date il benvenuto a “Le vedove del giovedì“.