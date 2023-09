iPhone 15, nuova info visibile per la batteria come Android 14

La nuova serie iPhone 15 è stata lanciata la scorsa settimana con le prime recensioni che sono arrivate in questi giorni. Secondo quanto è stato possibile vedere, Apple ha applicato diverse modifiche ai suoi smartphone, così come al suo sistema operativo iOS.

Attualmente ci sono pochi utenti che dunque hanno potuto esplorare i telefoni, trovando una serie di nuove funzioni. A quanto pare Apple avrebbe sfruttato il lancio di alcune beta precedenti di Android 14, prendendo una funzione e facendo la propria lanciandola sui nuovi iPhone 15.

Secondo quanto scoperto dei primi recensori, sarebbe possibile controllare la data di produzione della batteria. Ma non finisce qui: ci sono anche altre impostazioni da poter controllare che servono a verificare a che punto si trova l’accumulatore presente sul telefono.

Sui nuovi iPhone 15 è possibile controllare nuove informazioni della batteria, proprio come potranno fare gli utenti Android 14

Le nuove informazioni disponibili per quanto riguarda la batteria su iPhone 15, sono arrivate dapprima su Android 14 in versione beta, ma questo significa che la maggior parte degli utenti di Google non ha potuto usufruirne almeno per il momento. Ricordiamo infatti che la versione pubblica gli Android 14 non è stata ancora estesa a tutti.

Oltre alla possibilità di verificare la data di produzione della batteria, i nuovi iPhone 15 conferiranno agli utenti anche altre facoltà. Sarà possibile infatti vedere il conteggio dei cicli di ricarica effettuati e anche la data del primo utilizzo del dispositivo.

Si tratta di informazioni che potrebbero tornare utili sia all’eventuale assistenza ma soprattutto a coloro che acquisteranno lo smartphone di seconda mano.