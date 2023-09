Anche quest’anno dicembre potrebbe essere il mese scelto da Xiaomi per procedere con la presentazione dei suoi nuovi top di gamma. Il modello base della serie Xiaomi 14, infatti, ha già ottenuto la certificazione 3C, la quale, oltre a confermare che l’arrivo del dispositivo non è poi così lontano, rivela alcune informazioni tecniche.

Xiaomi 14: la certificazione conferma il supporto alla ricarica rapida!

La certificazione 3C emersa in rete fa riferimento al modello standard della serie Xiaomi 14, noto attualmente con il numero di serie 23127PN0CC, il quale sembrerebbe pronto ad accogliere un sistema di ricarica rapida più veloce rispetto al suo predecessore. La documentazione trapelata, infatti, rivela il supporto a una ricarica rapida a 90 W. Molto probabilmente, inoltre, i modelli di punta Xiaomi 14 Pro e Ultra raggiungeranno i 300 W.

Sullo smartphone in arrivo sappiamo, inoltre, che accoglierà un nuovo chip prodotto da Qualcomm: lo Snapdragon 8 Gen 3; e che questo sarà accompagnato da una batteria più grande rispetto a quella presente su Xiaomi 13. L’azienda, infatti, potrebbe far ricorso a una batteria da 4860 mAh per il modello standard mentre potrebbe dotare il modello Pro di una batteria da 5000 mAh.

Le informazioni a nostra disposizione sulla prossima serie di smartphone Xiaomi sono attualmente esaurite ma è più che probabile che il mese di ottobre sarà denso di anticipazioni interessanti. Pare, infatti, che l’azienda abbia intenzione di procedere con la presentazione ufficiale dei suoi dispositivi già nel mese di novembre, anticipando così i tempi di un mese rispetto a quelli che sono gli appuntamenti abituali fino ad ora rispettati da Xiaomi.