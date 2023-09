Iliad nella seconda metà di settembre ha rimodulato il suo listino di promozioni. Dopo il grande successo estivo della promozione Flash 180, i clienti per l’inizio della stagione autunnale possono contare su un’offerta molto vantaggiosa: la classica ricaricabile Giga 150.

Iliad, a settembre la tariffa da 150 Giga e due offerte segrete

La Giga 150 per i clienti di Iliad prevede le abituali soglie di consumo, già garantite negli scorsi mesi. Gli utenti potranno quindi ricevere chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed un totale di 150 Giga per la connessione di rete, da sfruttare anche attraverso la tecnologia del 5G laddove Iliad abbia già predisposto la copertura sul territorio.

Se per l’inizio della stagione autunnale la Giga 150 può essere considerata la migliore occasione per tutti gli abbonati di Iliad, attraverso il sito ufficiale del gestore saranno disponibili due promo alternative o con costi inferiori o con soglie di consumo maggiori alla Giga 150.

Come prima possibilità gli utenti avranno la possibilità di attivare la la Giga 100. La tariffa prevede per tutti i numeri clienti un costo ridotto, pari a soli 7,99 euro ogni mese. I consumi prevedono chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e ben 100 Giga per la connessione internet anche con il 5G.

Per avere consumi maggiori per la navigazione di rete, invece, gli utenti possono scegliere la Dati 300. Questa ricaricabile speciale mette a disposizione del pubblico un pacchetto di 300 Giga per la navigazione di rete anche attraverso la copertura del 5G ad un semplice costo mensile pari a 13,99 euro.