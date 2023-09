TikTok, grande AGGIORNAMENTO per l'intelligenza artificiale

Il mondo dell’intelligenza artificiale è in continua crescita e questo è possibile vederlo giorno dopo giorno. Più persone si stanno dedicando all’utilizzo di questa risorsa, con qualcuno che invece avrebbe avanzato qualche riserva proprio per paura che possa dominare il genere umano. A tal proposito inizialmente erano stati inibiti i servizi di uno dei chatbot più famosi, ovvero ChatGPT che perl oggi funziona di nuovo a pieno regime. Tutto quindi adesso sembra essere in corso d’opera, con le persone che si sono abituate a tal punto da far entrare l’intelligenza artificiale in ogni aspetto della loro vita, anche sui social. Per questo motivo TikTok ha deciso di fare chiarezza in merito a ciò che viene caricato sulla sua piattaforma.

Il colosso sta pian piano introducendo un nuovo metodo che permetterà a tutti i creatori di contenuti di poter etichettare i contenuti realizzati con gli strumenti di intelligenza artificiale generativa.

TikTok segnala l’intelligenza artificiale: arriva un nuovo aggiornamento

La nuova funzionalità è stata notata già lo scorso mese dagli utenti di TikTok, ma è stata annunciata solo oggi con un post.

Con questa possibilità adesso il social porta tutti ad attivare l’etichettatura in modo che gli utenti possono conoscere la natura di ogni contenuto e l’esistenza di strumenti simili.

Attualmente questo è solo un primo passo verso quello che potrebbe essere visto come un problema. Sarà testata in settimana una nuova modalità che etichetta in maniera automatica i contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Al momento non è chiaro come riuscirà a farlo, ma servirà per agire laddove i creatori di contenuti dimenticheranno di farlo.