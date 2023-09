Whatsapp, dopo tanta attesa arriva l'app Beta su iPad

Da tempo, gli appassionati di WhatsApp attendevano con impazienza una versione dell’applicazione compatibile con iPad. Nonostante le numerose indiscrezioni circolate in precedenza, che si sono rivelate infondate, ora la realtà ha superato le aspettative. La versione beta è finalmente disponibile e può essere installata tramite TestFlight, permettendo ai beta tester di esplorare le nuove funzionalità offerte.

Whatsapp: finalmente anche chi ha il tablet può avere accesso all’app

Per utilizzare questa versione, è necessario installare l’app beta sia sull’iPhone che sull’iPad. Una volta fatto ciò, l’utente deve avviare WhatsApp sul proprio iPhone, seguire un percorso specifico nelle impostazioni e scansionare un codice QR generato dall’iPhone. Questo processo consente di utilizzare WhatsApp sull’iPad in modo autonomo, senza la necessità di una connessione internet attiva sul telefono.

Un aspetto fondamentale da sottolineare è la sincronizzazione dei messaggi. Ogni messaggio inviato o ricevuto su WhatsApp per iPad verrà sincronizzato con il telefono, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. Questo garantisce che gli utenti non perderanno alcuna conversazione importante, anche se utilizzano l’iPad mentre il telefono è spento. Inoltre, la crittografia end-to-end, una caratteristica distintiva di WhatsApp, rimarrà attiva sia per i messaggi che per le chiamate, assicurando la massima privacy.

Ad ogni modo, essendo una versione beta, potrebbero esserci alcune limitazioni. Ad esempio, alcune funzionalità, come la visualizzazione e la pubblicazione degli aggiornamenti di stato o la condivisione della posizione in tempo reale, potrebbero non funzionare correttamente. Nonostante ciò, l’arrivo di WhatsApp per iPad rappresenta un passo significativo per l’ecosistema Apple e per gli utenti che desiderano una maggiore flessibilità nell’utilizzo dell’app. Infine, non sono ancora disponibili dettagli precisi sulla data di rilascio della versione ufficiale di WhatsApp per iPadOS. Tuttavia, è probabile che ulteriori aggiornamenti verranno forniti nel prossimo futuro, e si consiglia di rimanere sintonizzati per le ultime novità.