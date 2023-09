Sul Google Play Store gli utenti possono oggi trovare tantissimi giochi ed applicazioni per Android a titolo completamente gratuito, una piccola riduzione di prezzo che facilita indubbiamente la vita di tutti coloro che vogliono sempre cercare di risparmiare il più possibile, anche sul download delle applicazioni mobile.

Il risparmio è possibile non solo presso i più importanti rivenditori di elettronica, infatti gli utenti possono pensare di spendere molto meno anche semplicemente scaricando le app ed i giochi dal noto store di Google. Per aiutarvi nella cernita delle migliori occasioni disponibili, abbiamo creato i nostri articoli riepilogativi.

Android, sul Google Play Store si trovano tantissimi sconti

Innumerevoli sono i giochi in promozione sul Play Store, tra i più interessanti troviamo The Hearts Pro (gratis a questo link), passando anche per Word Master PRO, fondamentale compagno per imparare parole nuove a costo zero (LINK), oppure uno a scelta tra Samorost 2 e Samorost 3 (disponibili a 1,09 e 2,09 euro), per finire con Chuchel a 2,09 euro e simili.

Gli utenti che invece volessero acquistare un’applicazione, possono scegliere di mettere le mani su iPear iOS 17, un icon pack che farà assomigliare il vostro smartphone Android al dispositivo di casa Apple, previo pagamento di soli 0,29 euro, oppure Nova Dark Icon Pack, disponibile all’acquisto a 0,89 euro. Come al solito ricordiamo che gli sconti sono limitati nel tempo, di conseguenza potrebbero terminare prima di quanto immaginiate, per questo motivo consigliamo di velocizzare la scelta.