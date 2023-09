Se siete alla ricerca di un mouse da gaming preciso e di alta qualità, possiamo proporvi il Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless.

La piattaforma Amazon lo sta proponendo al 50% di sconto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Logitech Mouse da Gaming in offerta su Amazon

Il sensore ottico per mouse gaming offre fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto ad altri mouse gaming grazie all’ IPS 400 e alla sensibilità fino a 12.000 DPI. La tecnologia LIGHTSPEED Wireless ultraveloce ti offre un’esperienza di gioco senza lag, grazie a una velocità di aggiornamento superveloce di 1 ms.

Il mouse Logitech G wireless G305 offre fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA. Grazie a un design meccanico efficiente, il mouse gaming G305 pesa solo 99 ‎grammi per un’elevata manovrabilità. La forma resistente, leggera e il ricevitore nano USB integrato rendono G305 un ‎ottimo mouse per desktop, e anche un eccellente mouse per computer portatile per giocare ‎ovunque.

Il computer deve essere dotato, per funzionare, di una porta USB, Windows 7 o successivo, macOS 10.13 o successivi. Seguendo questo link potrete acquistarlo per soli 38.49 euro invece di 74.99 euro in vari colori.