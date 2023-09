In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale NTmobile ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile dal prezzo piuttosto basso. Stiamo parlando della nuova NT Prime che ha dunque un costo di appena 4,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

NTmobile rende disponibile la nuova offerta mobile NT Prime

NT Prime è la nuova offerta di rete mobile proposta in questi ultimi giorni da noto operatore telefonico virtuale NTmobile. Come già accennato in apertura, si tratta di un’altra offerta a basso costo, come da tradizione dell’operatore.

In questo caso, però, si tratta di una buona offerta per tutti coloro che hanno tra gli amici o parenti altri utenti NTmobile. Nello specifico, infatti, il bundle mensile di questa offerta include 20 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri NTmobile ed SMS illimitati verso tutti i numeri NTmobile. Il costo che gli utenti dovranno pagare per avere questa offerta è di 4,99 euro al mese.

Di conseguenza, l’offerta non include minuti o SMS illimitati verso gli altri numeri fissi e mobile nazionali. Come ricordano i colleghi di Mondomobileweb.it, però, i costi del piano tariffario sono comunque convenienti. Gli utenti potranno infatti chiamare tutti gli altri numeri a 0,01 euro al minuto e potranno inviare SMS a tutti ad un costo di 0,05 euro ciascuno.

Ricordiamo comunque che l’operatore virtuale propone anche altre offerte. Tra queste, c’è ad esempio NTmobile Più Plus. Gli utenti potranno anche scegliere di pagare l’offerta annualmente con un prezzo scontato di appena 2,50 euro al mese.