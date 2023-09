La Apple ha scelto il mese di settembre per presentare i suoi ultimi dispositivi, tra il quale il nuovo modello di smartphone della casa. L’iPhone 15 è sulla bocca di tutti. Il dispositivo ha un display particolare, composto da una super retina XDR da 6,1”, un processore interno A16 e una doppia fotocamera pazzesca. La grande novità è soprattutto l’entrata USB Type-C, aggiunta dopo le disposizioni europee. La versione Pro del device ha uno schermo leggermente più grande, una scocca in titanio, la fotocamera tripla e un chip A17 Pro.

Gli operatori telefonici hanno subito annunciato delle nuove promozioni per permettere ai propri clienti di avere l’iPhone dei loro sogni in piccole rate. L’obiettivo è rendere la spesa del nuovo smartphone meno gravosa, aggiungendo anche numerosi vantaggi. Tra questi spiccano le tariffe WindTre.

Come avere l’iPhone 15 con WindTre

Scegliendo WindTre potrete acquistare l’innovativo iPhone 15 in maniera rateizzata e con inclusa una protezione contro i furti. Il vincolo di permanenza va dai 24 ai 30 mesi e va aggiunto un costo di attivazione una tantum di 6,99€. Il dispositivo può essere ritirato solo in negozio e scegliendo la modalità Easy Pay, l’addebito delle rate sarà totalmente automatico. Inoltre, grazie a Reload ExChange, avrete la possibilità di dare in permuta il vostro modello di iPhone, ottenendo uno sconto su quello nuovo.

A seconda del modello che sceglierete di avere, cambierà l’importo della rata mensile. Con il modello base la spesa ogni mese sarà di 24,99 € per 24 mesi, dando però un anticipo di 129,99 euro. Per l’iPhone 15 Plus il costo al mese è il medesimo, cambia l’anticipo che è leggermente più alto: 139,99 €. Scegliendo il 15 Pro, essendo il prezzo di listino di 1.239 euro, la rata mensile è di 29,99 euro. L’anticipo, in questo caso, è invece di 249,99 euro.

Per l’iPhone 15 Pro Max, il top della gamma, il costo è di 34,99 euro e l’acconto è di 369,99€. Sicuramente molto “più comodo” che acquistarlo pagando una sola volta 1.489€.