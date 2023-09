Il Maono WM821 è stato sottoposto a un’attento test, registrando due interlocutori in un contesto d’ufficio silenzioso. I risultati, tuttavia, non hanno pienamente soddisfatto le aspettative: tutti i video analizzati presentavano un sibilo di fondo ben distinguibile.

In una prova ulteriore, condotta in una stanza di dimensioni ridotte e attrezzata con materiali fonoassorbenti, senza interferenze Wi-Fi, il sibilo persisteva. Questo rumore di fondo era presente nonostante una batteria quasi completamente carica e una vicinanza ottimale tra ricevitore e trasmettitori.

È doveroso sottolineare che, nonostante il rumore di fondo, la chiarezza vocale rimaneva intatta. Questo potrebbe rendere il suono accettabile per un pubblico non specializzato, ma potrebbe non soddisfare appieno professionisti con standard acustici elevati. Per chi ricerca una qualità sonora impeccabile, sarà necessario intervenire in post-produzione. Una nota positiva del Maono WM821 è la capacità di registrare in modalità mono o stereo, offrendo una certa flessibilità nella gestione del suono.

La registrazione stereo, in particolare, potrebbe consentire di isolare e ridurre efficacemente il rumore di fondo, migliorando la chiarezza delle voci. Una soluzione alternativa potrebbe essere l’aggiunta di una colonna sonora, che potrebbe mascherare ulteriormente il rumore ma ciò implica un impegno maggiore in fase di montaggio, un aspetto da considerare attentamente in base alle proprie esigenze e competenze. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità formativa per i neofiti, ma anche una sfida per chi ha tempi di produzione ristretti.

Il Maono WM821 vanta una portata di circa 100 metri in condizioni standard. Sebbene non raggiunga le prestazioni di alcuni concorrenti di fascia alta, potrebbe essere adeguato per riprese in ambienti chiusi o ristretti.

Conclusione

Il Maono WM821 si presenta come un sistema di microfoni wireless con diverse caratteristiche apprezzabili, tra cui una notevole durata della batteria, la capacità di registrare sia in mono che in stereo e una serie di accessori utili inclusi nella confezione. La sua leggerezza e la possibilità di fissare i trasmettitori a una slitta flash lo rendono versatile per diverse esigenze di ripresa.

Purtroppo è importante considerare anche alcune limitazioni, come il rumore di fondo elevato e la necessità di un cavo audio specifico per l’uso con iPhone, che non è incluso nel pacchetto.

Per coloro che sono interessati all’acquisto, il Maono WM821 è disponibile sia su Amazon che sul sito ufficiale del produttore al prezzo di circa 180€. Come sempre, è consigliabile confrontare le recensioni e le specifiche tecniche per assicurarsi che il prodotto soddisfi le proprie esigenze prima di procedere con l’acquisto.