BYD, una delle aziende cardine del nuovo mercato dei veicoli elettrici, festeggia oggi un traguardo decisamente importante per il modello di punta, la BYD ATTO 3. Proprio in questi giorni dalla fabbrica di Hefei è stato prodotto il 500’000 esemplare, un forte segnale dell’interesse del mercato e del pubblico.

In pochissimo tempo, il suddetto mezzo è divenuto il NEV più venduto in innumerevoli paesi del mondo, tra cui troviamo Svezia, Singapore, Thailandia, Brasile e Nuova Zelanda, essendo comunque oggi commercializzato in oltre 50 paesi. Per 9 mesi BYD ATTO 3 è stato al primo posto in Israele, e da Luglio è il veicolo elettrico più venduto in Thailandia.

BYD ATTO 3, un veicolo fortemente raccomandato

BYD ATTO 3, nel caso in cui non lo conosciate, è un SUV pionieristico che si basa sulla tecnologia e-Platform 3.0 dell’azienda, capace di offrire ottime prestazioni, in efficienza, design, versatilità e sicurezza. Esteticamente molto moderno, riesce a creare il giusto mix tra richieste attuali e la storia cinese, guadagnandosi a tutti gli effetti anche i favori della critica: 5 stelle Euro NCAP, 2022 New Zealand Car of the Year o VAB Electric Family car of the year of Belgium.

Tutto questo in tempi relativamente ridotti, ricordiamo infatti che BYD è stata fondata solamente nel 1995 (mentre la divisione auto nel 2003), ed alla fine dello scorso anno l’azienda ha deciso di virare interamente sull’elettrico, raggiungendo oggi la quota di ben 1,86 milioni di auto vendute nel mondo, per quanto riguarda BEV e PHEV. Numeri impressionanti che lasciano sicuramente ben sperare per un futuro assolutamente radioso per una realtà sempre pronta ad innovare.