Tim è sicuramente uno degli operatori telefonici più celebri del settore delle telecomunicazioni italiane.

Il gestore garantisce una qualità e una copertura di rete tale da poter prestare la sua linea anche ad altri operatori telefonici virtuali.

Particolarmente interessante, in questo periodo, è la nuova promo Tim 5G Power Famiglia.

Si tratta di un’offerta davvero valida che vi consigliamo di non lasciarvi assolutamente scappare.

In quanto non sappiamo fino e quando essa sarà ancora disponibile.

Me vediamo meglio di cosa si tratta e quali sono i suoi servizi inclusi.

Tim Power Famiglia: tutti i servizi inclusi

Tim 5G Power Famiglia, rappresenta una delle promozioni più accattivanti su cui l’operatore telefonico sta concentrando in modo particolare le sue attenzioni.

In quanto si tratta di un’offerta telefonica piuttosto vantaggiosa, considerata la pluralità e qualità dei servizi offerti.

Ma vediamo meglio cosa essa comprende.

Al prezzo mensile di 9.99 euro, la promo comprende:

Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; Messaggi di testo illimitati;

Internet illimitato in 5G se si attiva Tim Unica Power, con l’aggiunta di 1.90 euro al costo mensile dell’offerta (altrimenti 5Gb di Internet in 5G );

se si attiva con l’aggiunta di al costo mensile dell’offerta (altrimenti di Internet in ); Velocità di connessione di 2Gbps;

Servizi “Lo Sai” e “ Chiama Ora ” inclusi, grazie ai quali saprai chi ti ha contattato e quando un numero è di nuovo reperibile;

e “ ” inclusi, grazie ai quali saprai chi ti ha contattato e quando un numero è di nuovo reperibile; Assistenza professionale dedicata e sempre disponibile;

professionale e sempre disponibile; Servizio di hotspot incluso e senza costi aggiuntivi;

incluso e senza costi aggiuntivi; Servizio di Ricarica automatica;

Primo mese di attivazione gratuita per tutti i nuovi clienti, in modo che essi possano testare la qualità dell’offerta in questione.

Cosa aspetti corri ad attivarla !